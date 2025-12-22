指原莉乃（32）がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）が22日、TBS系「CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.」に出演し、「とくべチュ、して」と新曲「ラブソングに襲われる」をスペシャルメドレーで披露した。「とくべチュ、して」のMVで着用している衣装をクリスマス風にアレンジしたスペシャル衣装で登場し、SNSでもファンの間で話題となった。「とくべチュ、して」は、今年の4月中旬頃からT