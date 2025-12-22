インテル・マイアミのMLSカップ初優勝によって幕を閉じた2025シーズンのメジャーリーグサッカーだが、各チームは次のシーズンに向けて準備を整える時期となっている。インテル・マイアミでもMFセルヒオ・ブスケッツ、DFジョルディ・アルバが引退を発表したが、次なる欧州スターのターゲットが見定められているようだ。『Sports Illustrated』は、マンチェスター・ユナイテッドのブラジル代表MFカゼミロのオースティンFC移籍の可能