バレンシアやミラン、マルセイユなどでプレイし、2023年に現役を退いた元フランス代表DFアディル・ラミ。引退後はリーグ・アンの解説業などを務めてきたが、今回全く違う道にチャレンジすることになったようだ。新たなチャレンジとは、『演劇』だ。仏『Le Parisien』によると、ラミは来年1月よりアポロ劇場で行われるフィリップ・ルルーシュ作の舞台『真実のゲーム』に出演するのだという。この新しいチャレンジについて、ラミは常