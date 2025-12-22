長崎の子どもたちの「今」と「未来」を支える取り組みです。 NIBが民間企業とともに進める『えがおみらいプロジェクト』から、子ども食堂を運営する団体に食材が贈呈されました。 NIBが「メットライフ生命」と「十八親和銀行」とともに進める『えがおみらいプロジェクト』。 子どもたちの健やかな成長に役立ててほしいと、子ども食堂の運営をサポートする「ながさき子ども食堂ネットワーク」に食材を贈呈