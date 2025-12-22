日銀が追加の利上げを決めたことを受けて、北國銀行と北陸銀行は2026年2月から普通預金の金利を現行の0.2%から0.3%に引き上げると発表しました。いずれも30年以上前の水準となります。北國銀行は、日銀の金融政策の見直しに伴う市場金利の動向を踏まえ、普通預金の金利を2026年2月24日から0.3%に引き上げます。北國銀行によりますと、金利に関する資料は過去30年分しか保管されておらず、それ以前の高水準だということです。一方、