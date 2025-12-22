俳優の広末涼子さんが静岡県掛川市内の新東名高速で起こした事故をめぐり、静岡地検は22日、過失運転傷害の罪で広末さんを略式起訴したと発表しました。広末涼子さんはことし4月、掛川市の新東名高速で乗用車を運転中、大型トレーラーに追突する事故を起こし病院に搬送されました。この事故をめぐり、広末さんは11月、車の同乗者に骨折のけがをさせたとして過失運転傷害の疑いで書類送検されました。静岡地検は22日、処分結果を発