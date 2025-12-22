世界平和統一家庭連合＝旧統一教会の被害者を救済するために成立した法律の改正を求めて、宗教2世の団体が消費者庁に要望書を提出しました。要望書を提出したのは、旧統一教会やエホバの証人などの信者の2世で作る「宗教2世問題ネットワーク」の代表です。要望書では、旧統一教会の高額献金問題を受け、被害者を救済するために成立した「不当寄付勧誘防止法」について、子どもの救済に関する実効性が低いと指摘し、「宗教2世を含む