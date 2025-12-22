ロッテから佐々木朗希投手（２４）と共に海を渡り、ドジャースで理学療法士（ＰＴ）として世界一を経験した伊藤憲生氏（３１）が２２日、母校の徳島文理大で特別講演「ロサンゼルス・ドジャースでの理学療法士の役割」を行った。母校の後輩や関係者らの前で約９０分間の講義。佐々木と同じメジャー１年目を「選手の日々の準備など、陰の努力を目の当たりにし、勉強させていただいた。チームの一員として、１年目からワールドシリ