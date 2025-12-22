埼玉・昌平高のサッカー部は２２日、埼玉県内の校舎でＪリーグ・ＷＥリーグ加入内定者合同記者会見を行った。男子はＪ１川崎に内定のＭＦ長璃喜とＪ２湘南に内定のＭＦ山口豪太、女子はＷＥリーグのマイナビ仙台に内定のＦＷ松井美優が出席した。長は「小さい子に憧れてもらえるような選手になりたい。まずは川崎フロンターレで試合に出て代表に入れるように頑張る」と意気込みを語った。長は１６８センチと小柄ながら、スピー