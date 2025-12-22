今季限りで現役を引退した元巨人・長野久義氏（４１）が２２日、都内で来年１月４日にＴＯＫＹＯＦＭでスタートの自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組「ＳＧＣｐｒｅｓｅｎｔｓ長野久義ＥｌＤｏｒａｄｏ〜新・黄金時代〜」（毎週日曜日午前８時〜）の収録に臨んだ。番組内では、自身の今後についても言及。来年は大学院進学に加えて、１月からは巨人の編成本部参与にも就任するが「海外の選手も見に行ったり、