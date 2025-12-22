航空各社は22日、年末年始期間（26日〜2026年1月4日）の予約状況を公表した。前年度に比べ、国内線はほぼ横ばいの331万5千人、国際線は69万3千人で10％増えた。長期休暇を取りやすい曜日の並びが後押ししたとみられる。国内線は全日空が146万9千人（前年度比1％増）、日航が102万7千人（同3％減）。国際線は全日空26万7千人（同11％増）、日航22万人（同1％減）で、ハワイ路線が人気だ。ピークは国内線下りが27日、上りが1月