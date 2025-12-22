9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が22日、都内で行われた2025美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式に登壇した。3度目の受賞で、「美的ベストビューティマン」初の殿堂入り。「この肩書はでかい」とうれしそうな渡辺は「殿堂入りは継続しないといただけない称号。美容が好きなアピール、活動が継続してできたのかな」と手応えを見せた。【全身ショット】カッコイイ…スマートなジャケット姿の渡辺翔太登壇し