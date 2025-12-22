兵庫県警察本部兵庫県警は22日、警察官9人がオンラインカジノで金を賭けた問題で、3180回の賭博を重ねた警察署勤務の巡査長（27）を停職6カ月、8人を減給の懲戒処分とし、賭博容疑などで書類送検したと発表した。本部外事課の捜査員らが勤務中に飲酒やパチンコをしたことも判明し、監督責任を含め7人を停職や戒告の懲戒処分とした。県警は16人の詳細な所属先を明かしていないが、関係者によると賭博の9人は巡査部長以下の若手