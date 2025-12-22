12月19日から3日間にわたり、代々木第一体育館で開催されていた『全日本フィギュアスケート選手権大会』。男子シングルは鍵山優真、女子シングルは坂本花織が優勝という結果で幕を閉じた。【写真】伊藤みどりが公開した女子フィギュア“レジェンド”たちとのショットレジェンドたちの集合ショットにファン歓喜「鍵山選手は大会２連覇、坂本選手は大会5連覇を達成。坂本さんの大会5連覇は、1985年から8連覇を達成した伊藤みどりさ