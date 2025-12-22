フィギュアスケートの全日本選手権が閉幕し一夜明けた２２日、会場の東京・代々木第一体育館では「メダリスト・オン・アイス」が行われた。男子２位の佐藤駿（エームサービス・明大）は「千本桜」を演じた。ピンクの衣装に身を包み、華やかに舞った。ジャンプでは転倒があったが、会場からは多くの拍手が送られた。続けてフリー「火の鳥」も演じ、再び会場を盛り上げた。初の五輪代表に決定。憧れであり、同じ仙台市出身の羽生