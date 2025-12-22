（CNN）福島第一原子力発電所の事故後10年以上停止していた東京電力の柏崎刈羽原発（新潟県）の再稼働が認められた。化石燃料からの脱却を目指す日本にとって、エネルギー供給の転換を図る重要な局面といえそうだ。新潟県議会は22日、柏崎刈羽原発の再稼働への道を開く議案を可決した。再稼働をめぐっては地元住民から不安の声も出ている。NHKによると、東電は同原発6号機を来年1月20日ごろに再稼働させる見通し。日本は、2011年に