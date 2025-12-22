ふるさと納税は、自分の意思で応援したい自治体を選び、寄付できる制度です。「せっかくなら地元に寄付したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、「ふるさと納税で地元に寄付はできるのか？」という疑問に答えるとともに、実際に地元に寄付する際のメリット・デメリットや、注意しておきたいポイントをわかりやすく解説します。 ふるさと納税は地元にも寄付できる ふるさと納税は、日本全