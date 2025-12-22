冬至の22日、福岡市・天神の勝立寺（しょうりゅうじ）では、創建以来およそ400年続く祈願祭が行われました。 勝立寺では、巨大なカボチャを奉納して一年の厄を払い、翌年の無病息災を願います。■元木寛人アナウンサー「ことし奉納されるカボチャですが、例年に比べると小ぶりになっています。」 ■勝立寺 住職・坂本一成さん「ここ最近、異常気象で暑すぎますよね。（巨大なカボチャを）勝立寺の庭先で保存していたの