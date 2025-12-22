12月22日は一年のうちで最も日が短い「冬至」。高知から遠く離れた東京都内の銭湯では、高知県産のユズを使ったゆず湯が、利用客を楽しませています。壁に大きな富士山が描かれた昔ながらの銭湯。湯舟に浮かぶのは、黄色く色づいた高知県産のユズ玉です。高円寺にある昭和8年創業の老舗銭湯「小杉湯」。冬至の22日、小杉湯では「ゆず湯」が行われていて、使われているのは香美市物部産のユズだということです。■入浴客「香りが本