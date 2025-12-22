2025年も残すところあとわずかとなりました。2025年の龍馬賞に選ばれた人気絵本作家の柴田ケイコさんに、どんな1年だったのか聞きました。高知県吾川郡いの町の椙本神社の側にある施設で作業をするのは、イラストレーターで絵本作家の柴田ケイコさんです。柴田さんは神社に奉納する、ジャンボ絵馬を制作中でした。2025年の龍馬賞を受賞し、絵本『パンどろぼう』が、累計500万部を突破するなど、2025年「高知の顔」とも