俳優の北川景子（39）が22日、都内で行われた2025美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式に登壇した。『美的GRAND』の40〜50代読者が選ぶ「美的GRAND ベストビューティウーマン」に選出された。【全身ショット】美しすぎる…！華やかなドレスで登場した北川景子2014年に開設された第1回『ベストビューティ』賞を受賞した経験を持つ北川が11年ぶりに受賞。来年40歳を迎える北川は「17歳でデビューして23年目。時