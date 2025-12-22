タイの外相は22日、カンボジアと停戦に向けた協議を24日に開催すると発表しました。地元メディアなどによりますと、タイのシハサック外相は22日、マレーシアの首都クアラルンプールで開かれているタイ・カンボジア情勢を巡るASEAN特別外相会議の場で、カンボジアと停戦に向けた協議を24日に行うと発表しました。タイとカンボジアを巡っては、今月再び軍事衝突が発生し、これまでにタイで民間人34人を含む56人が死亡し、カンボジア