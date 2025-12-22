警察や消防によりますと、22日午後5時すぎ、JR横浜駅近くで通行人から「ビルから火が見える」などと119番通報がありました。横浜駅・西口近くの繁華街にある雑居ビルから火や煙が出ていたということで、消防車など33台が消火活動にあたりましたが、およそ1時間後に火はほぼ消し止められました。けが人や逃げ遅れはいなかったということで、警察などが火事の原因を詳しく調べています。