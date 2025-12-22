2025年12月23日(火)から2026年1月5日(月)まで(※12月31日(水)は18時まで営業、1月1日(祝)は店休日、2日(金)は19時まで営業、最終日は17時閉場)の期間、博多阪急8階(福岡県福岡市)催場にて、スヌーピーのグッズが集結する「スヌーピーフェスティバル」が開催される。【写真】「スヌーピーフェスティバル」で販売される注目グッズを見る博多で開催！巡回型マーケットイベント「スヌーピーフェスティバル」の見どころとは■「スヌーピ