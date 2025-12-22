海南省の海口税関所属の三亜鳳凰国際空港税関の監督管理の下、チェコの首都プラハに向かう「DV481」便が21日に同空港を飛び立った。これにより、「三亜-プラハ」路線が開通した。同路線は海南自由貿易港で初めて運航がスタートした「第7の自由」適用路線となった。新華社が伝えた。「第7の自由」は完全第三国輸送とも呼ばれ、ある国・地域の航空会社が完全に自国・自地域の外で独立した路線を運営し、自国・自地域を経由せずに他国