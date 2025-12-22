韓国では延世（ヨンセ）大学に続き、ソウル大学でもオンライン中間試験で学生が人工知能（AI）ツールを利用して集団カンニングを実施した問題が発覚しました。ソウル大学は21日、関連科目の試験結果を無効とすると発表しました。専門家は、学生のカンニング問題に対し、大学側は単に学生のモラルの欠如を責めるだけでなく、現在の教育・管理制度の改善に力を入れるべきだと述べています。（提供/CRI）