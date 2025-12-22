2025年は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』と『チェンソーマン レゼ篇』が歴史的な大ヒットを記録しました。ここでは、「その2本と同じくらい素晴らしいから！もっともっと多くの人に見てほしい……！」と声に出して叫びたい、筆者が独断と偏見で選んだ、2025年公開の日本のアニメ映画10作品を紹介しましょう。順位をつけてはいますが、「実質全部1位」としてお読みください！この記事の執筆者： ヒナタカA