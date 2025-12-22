金沢在住のロックバンド Maverick Momが、ワンマンライブ『前日譚』の東京編を2026年3月3日にSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催する。 （関連：Maverick Momが切り拓いた『フロンティア』Sundae May Club、Ochunismと示した新世代バンドシーンの胎動） 本情報は、12月21日に大阪の梅田 Shangri-Laにて開催された『前日譚』大阪編にて発表されたもの。同公演では未発表曲からライブがスタートし、代表曲「儚夏