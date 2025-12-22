物価の上昇が続くなか、日本銀行は先週末、政策金利をこれまでの０．５％から０．７５％まで引き上げることを決めました。住宅ローンの返済にはどのような影響がでるのか、ファイナンシャルプランナーの加藤さんに聞きました。前提条件は４０００万円を固定金利で３５年ローン、いわゆる「フラット３５」を組んだ場合です。これまでの政策金利０.５％では総返済額でおよそ５６３０万円でしたが、政策金利が０.７