熊本県高森町は、物価高騰による町民の負担軽減策として、2万円分のポイントを給付すると発表しました。 【写真を見る】全町民に「2万円分のポイント」給付へ物価高対策で年末年始の家計と地域経済を支援熊本県高森町 ポイントは、すべての町民5762人と、町の外から高森高校に通う高校生120人に給付します。 事業費は約1億2300万円で、財源は国の物価高対策に関する交付金です。12月24日に2万円分のポイントを、全町民が持