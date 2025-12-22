来年の春、進学や就職で地元人吉・球磨を離れる高校生が球磨川くだりを楽しみました。 【写真を見る】門出祝いに地元の思い出を進学・就職前の高校3年生を「球磨川くだり」に招待熊本県人吉市 こたつ舟に乗り込んだのは、熊本県あさぎり町にある南稜高校の3年生約90人です。 「新たな門出のお祝いと卒業前の思い出作りに」と、人吉市と球磨川くだりを運営する会社が招待しました。 生徒たちは発船場の向かいにある人吉城跡