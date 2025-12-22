首都圏の新築マンション。11月も平均価格は9000万円超えで、値上がりは7か月連続となりました。民間の調査会社不動産経済研究所によりますと、1都3県で販売された新築マンションの1戸あたりの平均価格は11月は9181万円となりました。去年の同じ時期より14.9％高く、7か月連続の値上がりです。東京・中央区の湾岸エリアにあるタワーマンションなどが全体の平均価格を押し上げました。人件費や資材費の高騰が続くことから、調査会社