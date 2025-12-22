千葉県松戸市のコンビニエンスストアに22日午後、乗用車が突っ込む事故がありました。22日午後2時前、松戸市六実のコンビニエンスストアで「乗用車と店の事故」と目撃者から110番通報がありました。80代の男性が運転する車が駐車場に車を止めようとしたところ、コンビニに突っ込んだとみられています。この事故で運転手やコンビニの店員にけがはありませんでした。警察は、運転していた男性がアクセルとブレーキを踏み間違えた可能