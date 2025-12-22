取材に応じるスノーボード女子の冨田せな（左）と工藤璃星＝22日、成田空港スノーボード・ハーフパイプのワールドカップ（W杯）第2戦（米国）で女子2位に入った北京冬季五輪銅メダルの冨田せな（宇佐美SC）が22日、成田空港に帰国して取材に応じ「（開幕戦予選落ちに）へこんでいる暇はないと思って、すぐに切り替えられた。まずは結果を残せて良かったし、自信にもつながった」と好感触を口にした。16歳の工藤璃星（TOKIOイン