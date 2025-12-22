全日本オートレース選手会山陽支部は22日、同支部役員の岡本信一（57）が山陽小野田市役所を訪問し、藤田剛二市長に対して、同支部によるサポート寄付金（ふるさと納税）184万円を寄贈した。この寄付は08年度から毎年行われ、今年で18年目となった。寄付累計額は3151万円余に上る。▽岡本信一役員今年もたくさんの選手からふるさと納税を募ることができました。選手一同で市を盛り上げたく、ふるさと納税を通じて山陽小野田