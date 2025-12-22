お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）12月22日の放送では大竹と経済アナリストの森永康平氏が、高市政権の官邸筋から日本の核兵器保有が必要という発言があったことに関する東京新聞の記事を取り上げた。 大竹まこと「閣内の人がオフレコで『核保有が必要だ』ということを発言して……このオフレコ発言という