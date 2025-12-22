発生からまもなく2年の能登半島地震や、去年9月の奥能登豪雨の度重なる災害に見舞われた石川県輪島市町野町。町に一軒しかないスーパーマーケットには、何があっても店を開け続けると決めた家族の姿がありました。地域のために生きる親子三代、2年間の物語です。ここは、能登半島の北端、市の中心部から車で40分ほどの場所にある石川県輪島市町野町。この日、生放送を行っていたのは去年、町を襲った地震と豪雨