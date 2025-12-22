レノボ・ジャパンは12月22日から28日までの期間中、秋葉原のLIFORK AKIHABARA IIで新製品の展示を行うポップアップイベント「Lenovo Legion Gaming Pop-Up」を実施している。新製品の展示を行うほか、ブース奥の配信エリアでは日替わりで特別ゲストの登壇も予定する。レノボ新製品を実際に手に取って試せるイベントが秋葉原で開催中。様子を見てきた12月12日にようやく日本国内向けの展開が始まったハンドヘルド型ゲーミングPC「Le