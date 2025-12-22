TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜」（毎週日曜17:00〜17:55）。平均的なサラリーマンの日常を描き、多くのリスナーに愛されてきた同番組が、放送開始20年を記念したメモリアルイベント「ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭〜大日本ジェネラルにようこそ〜」を、12月14日（日）に神奈川県・横浜市の日産 グローバル本社ギャラリーで開催しました