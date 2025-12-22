秋田朝日放送 ２２日は１年で昼間の長さが最も短い「冬至」です。秋田県大館市の入浴施設では、「ゆず湯」が提供されています。 大館市の「たしろ温泉ユップラ」は、毎年冬至にあわせてゆず湯を提供しています。今年は２０ｋｇの高知産のゆずを露天風呂に浮かばせました。 ゆず湯は冬至の日に入ると１年間風邪をひかないという言い伝えがあります。訪れた常連は香りを楽しんだり体を温めたりしながら気持ちよさそうにゆず