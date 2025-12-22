秋田朝日放送 秋田県湯沢市で２１日夕方、国道を渡っていた８９際の女性が車にはねられ死亡しました。警察によりますと、２１日午後４時２５分ごろ湯沢市湯ノ原の国道３９８号を歩いて横断していた女性を普通乗用車がはねました。この事故で近くに住む小番恵子さん（８９）が意識のない状態で病院に搬送され、事故からおよそ１時間半後に死亡が確認されました。 事故現場の近くは横断歩道があり、小番さんが道路を渡り切ろ