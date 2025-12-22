東京時間17:39現在 香港ハンセン指数 25801.77（+111.24+0.43%） 中国上海総合指数 3917.36（+26.92+0.69%） 台湾加権指数 28149.64（+453.29+1.64%） 韓国総合株価指数 4105.93（+85.38+2.12%） 豪ＡＳＸ２００指数 8699.90（+78.55+0.91%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85467.69（+538.33+0.63%） ２２日のアジア株は上昇。前週末の米国株の上昇、週明けの米国株価指数先物の時間