桜井元日銀審議委員 日銀は1.50％を目標に追加利上げの可能性が高い 次回の利上げ（1.00％）は来年6月か7月頃となる見込み ただし、経済の力強さ、賃金・物価動向次第 その後の一連の利上げはより困難になる可能性 借入コストが中立金利に近づくため（中立金利は未公表） これにより、高市首相の批判を引き続き招く可能性 日銀は公には言わないが、中立金利水準を1.75％と見ている可能性が高い 1.50％への利上げはその水