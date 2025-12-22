ユーロ圏１０年債利回り格差仏７１、伊６８ｂｐと先週末並み水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%） ドイツ2.896 フランス3.604（+71） イタリア3.58（+68） スペイン3.322（+43） オランダ3.011（+12） ギリシャ3.469（+57） ポルトガル3.186（+29） ベルギー3.379（+48） オーストリア3.147（+25） アイルランド