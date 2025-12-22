秋田朝日放送 ２２日、秋田市の公設地方卸売市場の倉庫にクマが居座り、秋田市が捕獲に向けて箱わなを設置しました。倉庫にいた人は避難しけがをした人はいません。 警察などによりますと、２２日午前１１時すぎ、秋田市外旭川の公設地方卸売市場の倉庫に体長およそ１.２ｍのクマ１頭が入っていくのを近くで働いていた男性が目撃し、警察に通報しました。 秋田市が２２日昼頃にドローンを飛ばして建物内を探しました