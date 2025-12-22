2025年12月、高知県南国市の20代の男性がオレオレ詐欺の被害に遭い、現金232万円をだまし取られていたことが分かりました。警察によりますと、12月5日から17日にかけて南国市の20代の男性の携帯電話に千葉県警の警察官をかたる男から「出頭できますか。あなたに疑いがかかっている」などと電話がありました。男性が心当たりがないことを伝えたところ、男から「特別対策室の警察官に代わる」などと言われ、コミュニケーション