LAPONE GIRLSは22日、公式サイトを更新。同社に所属するME:IのCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAが、2025年12月31日をもって専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了すると伝えた。【写真】活動終了を発表した4人公式サイトでは「このたび、弊社所属のCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAは、2025年12月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げ