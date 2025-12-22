今年４月、新東名高速道路で車を運転中に追突事故を起こして同乗者にけがをさせたとして、静岡県警に自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）容疑で書類送検された俳優広末涼子さん（４５）について、掛川区検は２２日、同法違反で掛川簡裁に略式起訴した。静岡地検が同日発表した。起訴状などでは、広末さんは４月７日午後６時５０分頃、同県掛川市内の新東名高速道路上り線のトンネルで乗用車を運転中、時速約１８５キ