広島の佐藤啓介内野手（２４）が廿日市市の大野練習場で自主トレを行った。主に打撃練習に時間を割き、汗を流した。２年目の今季は終盤に１軍に昇格。５試合に出場し、打率・０６７と悔しい１年となった。ウエスタンでもルーキーイヤーの打率・２８８、４本塁打、３３打点から今季は、打率・２４７、２本塁打、２３打点と成績が下降。「自分の軸がなかった。心技体でズレがあった」と反省する。１軍で対戦し印象に残った投手