元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）、かまいたち山内健司（44）、濱家隆一（41）が、21日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。濱家の「ハラスメント」が明かされた。今回は「クリスマスのゲンバ」。銀座の玩具専門店を訪れた。ゲームやマジックの商品のコーナーで、マジックが得意の濱家が「マジックやっときましょうか」とトランプを用意。手慣れた扱いぶりに、初めて見る長嶋が「う